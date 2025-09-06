Россиянин напал на девушку с отверткой ради рюкзака

В Нижнем Новгороде мужчина с отверткой напал на девушку, чтобы украсть рюкзак

В Ленинском районе Нижнего Новгорода ранее судимый мужчина совершил разбойное нападение, угрожая отверткой, он попытался похитить рюкзак у прохожей. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел на улице Партизанская. Злоумышленник, угрожая отверткой, потребовал у потерпевшей отдать рюкзак. Когда девушка оказала сопротивление и начала звать на помощь, нападавший несколько раз ударил ее и попытался скрыться.

Крики привлекли внимание очевидцев, что спугнуло преступника. Полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемого неподалеку от места совершения преступления. Мужчина признался в содеянном. По факту нападения возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Фигурант заключен под стражу.

До этого в Красноярске мужчина с ножом ограбил школьника в подъезде. По данным следствия, мужчина проследил за школьником и, угрожая ему предметом, похожим на нож, потребовал отдать телефон. Испуганный подросток отдал злоумышленнику свой гаджет стоимостью 12 тысяч рублей, после чего тот скрылся. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Красноярска, ранее имевший судимости. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее россиянин проник в квартиру 88-летнего пенсионера, избил его и ограбил.