Мужчина выпил с незнакомцем на петербургской остановке и ударил его отверткой в шею

78.ru: в Петербурге мужчина выпил с незнакомцем и ударил его отверткой в шею

В Петербурге мужчина предложил выпить незнакомцу на остановке, а затем напал на него. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на остановке возле дома №120 по проспекту Ветеранов в Красносельском районе. По предварительной информации, пострадавший мужчина ожидал троллейбус №46, когда к нему подошел неизвестный, распивавший алкоголь. Мужчины начали общаться и совместно употреблять спиртное. В какой-то момент пьяный мужчина стал нецензурно выражаться и трижды ударил собутыльника.

После этого агрессор достал отвертку и ударил мужчину в шею. Затем нападавший достал нож и начал угрожать ему физическим устранением. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил собутыльника ножкой от стола.