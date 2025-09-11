На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кабмин подготовит предложения по модернизации материнского капитала

Правительство к ноябрю подготовит предложения по модернизации маткапитала
true
true
true
close
Shutterstock

К ноябрю этого года Кабмин планирует разработать предложения по обновлению программы материнского капитала. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью ТАСС в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Есть поручение президента, мы над ним сейчас работаем. У нас к ноябрю месяцу будут согласованные предложения», — сообщила Голикова, комментируя планы по модернизации программы маткапитала.

В августе депутат Государственной Думы Светлана Бессараб рассказала, что ежегодная индексация материнского капитала будет сохранена и продолжена в перспективе. По ее словам, государство пересматривает стратегии поддержки рождаемости и оказывает помощь семьям с детьми на системной основе.

Бессараб напомнила, что на сегодняшний день материнский капитал выплачивается при рождении первого и второго ребенка, а суммарный объем финансирования программы на ближайшие три года оценивается примерно в 10 трлн рублей. Депутат отметила необходимость рассмотрения вопроса о расширении программы на третьего и последующих детей с целью стимулирования роста многодетности.

Ранее россиянки стали вдвое чаще тратить маткапитал на образование детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами