Кабмин подготовит предложения по модернизации материнского капитала

К ноябрю этого года Кабмин планирует разработать предложения по обновлению программы материнского капитала. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью ТАСС в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Есть поручение президента, мы над ним сейчас работаем. У нас к ноябрю месяцу будут согласованные предложения», — сообщила Голикова, комментируя планы по модернизации программы маткапитала.

В августе депутат Государственной Думы Светлана Бессараб рассказала, что ежегодная индексация материнского капитала будет сохранена и продолжена в перспективе. По ее словам, государство пересматривает стратегии поддержки рождаемости и оказывает помощь семьям с детьми на системной основе.

Бессараб напомнила, что на сегодняшний день материнский капитал выплачивается при рождении первого и второго ребенка, а суммарный объем финансирования программы на ближайшие три года оценивается примерно в 10 трлн рублей. Депутат отметила необходимость рассмотрения вопроса о расширении программы на третьего и последующих детей с целью стимулирования роста многодетности.

Ранее россиянки стали вдвое чаще тратить маткапитал на образование детей.