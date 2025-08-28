На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о будущем маткапитала и поддержке многодетных семей

Депутат Бессараб предложила расширить маткапитал на третьего и последующих детей
Shutterstock

Индексация материнского капитала будет проводиться ежегодно и продолжится в дальнейшем. Об этом сообщила в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, государство постепенно меняет подходы к стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми.

Она напомнила, что сегодня маткапитал фактически выплачивается на первого и второго ребенка, а общий бюджет программы на ближайшие три года составляет около 10 трлн рублей. Бессараб подчеркнула, что государству стоит подумать о расширении выплат и на третьего и последующих детей, чтобы увеличить число многодетных семей.

Депутат отметила, что желание заводить детей зависит не только от материальной помощи, но и от социальных условий. По ее мнению, молодым семьям важны стабильная работа и доступное жилье. Она предложила пересмотреть условия семейной ипотеки: например, устанавливать ставку 4% при рождении четвертого ребенка и делать ипотеку беспроцентной при появлении пятого.

При этом Бессараб признала, что значительное увеличение суммы маткапитала в ближайшее время будет сложно реализовать. Она напомнила, что на поддержку семей уже выделены огромные средства, а действующие меры распространяются на период жизни ребенка до 17 лет.

Ранее сообщалось, что сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили вдвое.

