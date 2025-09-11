С бизнесмена Пономарева, известного по тяжбам с IKEA, взыскали 1,7 млрд рублей

ТАСС: с бизнесмена Пономарева взыскали более 1,7 млрд рублей за мошенничество

Тверской суд Москвы взыскал с бизнесмена Константина Пономарева 1,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба в пользу государства. Решение было оглашено в ходе заседания, передает ТАСС.

«Взыскать с Пономарева 1 млрд 709 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба», — зачитала решение судья.

Суд также наложил обеспечительный арест на имущество предпринимателя.

11 сентября Пономарев был приговорен к 14 годам колонии за мошенничество и отмывание денег. Двое других фигурантов дела — экс-глава Лесбанка Сергей Никитин и главбух Ирина Скоробогатова — получили условные сроки.

По версии обвинения, в 2015 году подсудимые оформили фиктивные документы о внесении в кассу Лесбанка 1 млрд рублей наличными и приобретении векселей крупных банков. Пономарев также был ранее судим за неуплату налогов на 9,7 млрд рублей и за организацию ложного доноса.

Бизнесмен известен многолетней тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов сети. В 2010 году он добился, чтобы ретейлер выплатил ему по мировому соглашения 25 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудников ФСБ и СК подозревают в хищении миллиардов у Пономарева.