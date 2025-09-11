«Пищевой наркотик»: врач раскрыла способ избавиться от сахарной зависимости

Любовь к сладкому – это не просто вредная привычка, а образ жизни, который наносит непоправимый вред здоровью человека. Такая привязанность к сахару чревата проблемами с ЖКТ, зубами, кожей, а также провоцирует развитие диабета второго типа и ожирение. На пути к избавлению от привычки поедать сладости придется пройти через синдром отмены, который иногда длится до трех недель, предупредила в беседе с RT врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Сахар сильно бьет по поджелудочной железе, при этом дает чрезмерную нагрузку на сердце, сосуды, что повышает риск гипертонии, инфаркта и инсульта. Он сильно ухудшает состояние кожи, нарушает работу желудочно-кишечного тракта и провоцирует в теле воспаления. Помимо этого, злоупотребление сладким разрушает зубы, а организм под воздействием сахара постоянно пребывает на энергетических качелях, рассказала врач. Она подчеркнула, что речь идет о настоящем «пищевом наркотике», и избавление от зависимости будет непростым.

«Как правильно бросать есть сладкое? Если у человека стойкая сила воли, можно пойти на резкий отказ. Но тут есть большой риск, что будет сильный срыв. Лучший вариант — постепенное снижение», — отметила диетолог.

Она посоветовала желающему отказаться от сахара начать с записывания объемов его потребления за неделю – это поможет лучше осознать проблему. Затем нужно начать постепенно снижать эти показатели, начиная есть сладкое сначала через день, потом через два дня. При этом можно заменить сахар на фрукты, сухофрукты, горький шоколад.

Однако даже при постепенном отказе от зависимости возможен синдром отмены, предупредила Писарева. Примерно в течение трех недель с момента ограничения будет казаться, что сладкого хочется больше, чем обычно. Возможны перепады настроения, раздражительность и даже головная боль с тошнотой.

«Это нормальная перестройка, надо просто это пережить», — заключила врач.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский заявил, что сахарной зависимости как медицинского диагноза не существует, однако ее можно сравнить с алкогольной или наркотической. По его словам, исследования выявили, что ответ определенных участков лобной доли головного мозга похожий как при употреблении сахара, так и при употреблении никотина – наркотика. Чтобы избавиться от тяги к сладкому, важно провести тщательную диагностику, поскольку проблема может быть не физической, а поведенческой, считает врач.

