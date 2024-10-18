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Россиянам рассказали, как побороть сахарную зависимость

Врач Тананакина посоветовала постепенно уменьшать количество сахара в рационе

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Freepik.com

Чтобы избавиться от сахарной зависимости, важно постепенно снижать потребление сладостей, использовать натуральные сахарозаменители вроде стевии и следить за сбалансированностью рациона, добавляя белок, клетчатку и здоровые жиры. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Исследования подтверждают, что чрезмерное потребление сахара может вызывать зависимость, схожую с наркотической. Употребление сахара провоцирует выброс дофамина, что может привести к увеличению тяги к сладкому», — предупредила Тананакина.

Она добавила, что для людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему употребление сладкого опасно резкими колебаниями сахара в крови, что увеличивает риск осложнений.

Британский аудиолог Роб Ормерод до этого говорил, что высокий уровень сахара в крови может спровоцировать ухудшение слуха.

По словам специалиста, исследования показывают, что у людей с диабетом риск потери слуха повышен в два раза. Ухудшение способности нормально воспринимать звуковую информацию может развиться из-за повреждения ушных кровеносных сосудов. Дело в том, что повышение и снижение уровня глюкозы в организме может негативно влиять на кровоток и вызывать сбои в восприятии нервных сигналов ушами.

Ранее врач рассказала, чем опасен лишний вес у пожилых.

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