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Диетолог сравнил сахарную зависимость с наркотической

Врач Бобровский: сахарную зависимость можно сравнить с наркотической

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Freepik.com

Сахарной зависимости как медицинского диагноза не существует, однако ее можно сравнить с алкогольной или наркотической. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. По его словам, современные исследования приводят все больше доказательств того, что зависимость от сладкого существует.

«Недавно были проведены интересные исследования, когда выявили, что ответ определенных участков лобной доли головного мозга похожий как при употреблении сахара, так и при употреблении никотина — наркотика. <...> Думаю, время, когда зависимость от быстрых углеводов будет признана в виде официального диагноза, не за горами», — отметил врач.

Чтобы избавиться от тяги к сладкому, важно провести тщательную диагностику, поскольку проблема может быть не физической, а поведенческой, добавил он.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого объяснила, как побороть сахарную зависимость. По ее словам, важно постепенно снижать потребление сладостей, использовать натуральные сахарозаменители вроде стевии и следить за сбалансированностью рациона, добавляя белок, клетчатку и здоровые жиры.

Ранее британский аудиолог Роб Ормерод предупреждал, что высокий уровень сахара в крови может спровоцировать ухудшение слуха.

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