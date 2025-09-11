В российской авиакомпании рассказали о планах по полетам в Краснодар

Авиакомпания S7 Airlines планирует выполнять рейсы в аэропорт Краснодара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там уточнили, что дата начала полетов станет известна после соответствующего согласования.

11 сентября аэропорт Краснодара возобновил работу впервые за три года.

Это уже второй аэропорт российского юга, открытый в этом сезоне. В начале июля Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты восемь: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь. Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

Ранее в аэропорт Токио ударила молния.