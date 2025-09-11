Суд отправил россиянина в колонию за перевод денег террористической организации

Суд в Калининграде приговорил местного жителя к 9 годам лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Отмечается, что в апреле 2022 года подсудимый, «придерживающийся радикальных взглядов», перевел свои деньги на карту участника международной террористической организации. Что это за организация, не уточняется.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил 35-летнего россиянина к 9 годам лишения свободы, из которых первые 3 года он будет находиться в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за сотрудничество со службой безопасности Украины.

Накануне сообщалось, что силовики задержали в Крыму мужчину, которого подозревают в передаче сведений о расположении частей противовоздушной обороны и критической инфраструктуры.

Ранее жителя Перми приговорили к 13 годам за госизмену в пользу другого государства.