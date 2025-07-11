Врач предупредил об опасности пива для аллергиков

Врач Холдин: от пива у аллергиков может случиться приступ астмы

В жаркую погоду, особенно на пляже, многие любят утолять жажду холодным пивом, однако у аллергиков спиртные напитки могут спровоцировать негативную реакцию, вплоть до приступа астмы. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Причиной аллергического приступа, по его словам, являются гистамины и сульфиты, содержащиеся в пиве и вине.

«Сульфиты — это консерванты, которые используют производители алкоголя, а гистамины — вещества, присутствующие в спиртных напитках. И те, и другие могут вызывать аллергические реакции», — объяснил специалист.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко до этого предупреждала, что никакого охлаждения после холодных слабоалкогольных напитков в жару не происходит. Наоборот, расширение сосудов может привести к головной боли, которая в зной еще больше усугубит самочувствие человека. Таким образом, употребляя спиртное в жаркий день, можно перегреться гораздо быстрее и получить «тепловой » удар.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя нырять в воду после пребывания на солнце.