Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о взаимосвязи между алкоголем и шизофренией

Врач Холдин: алкоголизм может провоцировать шизофрению

close
Shutterstock

Алкоголизм может спровоцировать развитие психических заболеваний, которые могут утяжелять состояние пациента. Об этом рассказал главный нештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, передает «Радио 1».

«Согласно научным данным, алкоголизм, возникновение шизофрении и других психических заболеваний имеет генетическую предрасположенность. Существуют теории о том, что алкоголизм и наркотики являются «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», — сказал эксперт.

По его словам, люди с такой зависимостью чаще сталкиваются с шизофренией, чем население в среднем. Алкоголь также приводит к осложнениям и более трудному лечению болезни, предупредил Холдин.

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что мнение о том, что алкоголь помогает быстрее заснуть, является мифом. По ее словам, алкоголь может вызывать сонливость и облегчать засыпание за счет снижения активности нервных клеток. Однако, несмотря на этот эффект, он ухудшает общее качество отдыха и сокращает фазу быстрого сна, которая важна для памяти и эмоционального восстановления.

Ранее ученые нашли связь между гневом и зависимостью от табака и спиртного.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами