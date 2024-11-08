Россиянам рассказали о взаимосвязи между алкоголем и шизофренией

Алкоголизм может спровоцировать развитие психических заболеваний, которые могут утяжелять состояние пациента. Об этом рассказал главный нештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, передает «Радио 1».

«Согласно научным данным, алкоголизм, возникновение шизофрении и других психических заболеваний имеет генетическую предрасположенность. Существуют теории о том, что алкоголизм и наркотики являются «пусковым механизмом» в развитии шизофрении и других психических заболеваний», — сказал эксперт.

По его словам, люди с такой зависимостью чаще сталкиваются с шизофренией, чем население в среднем. Алкоголь также приводит к осложнениям и более трудному лечению болезни, предупредил Холдин.

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что мнение о том, что алкоголь помогает быстрее заснуть, является мифом. По ее словам, алкоголь может вызывать сонливость и облегчать засыпание за счет снижения активности нервных клеток. Однако, несмотря на этот эффект, он ухудшает общее качество отдыха и сокращает фазу быстрого сна, которая важна для памяти и эмоционального восстановления.

Ранее ученые нашли связь между гневом и зависимостью от табака и спиртного.