На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какой инжир полезнее — свежий или сушеный

Врач Павлюк: свежий инжир полезнее сушеного
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Свежий инжир полезнее сушеного, и его можно практически всем людям. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк. Единственная проблема, по ее словам, — грубые косточки, которые раздражают желудок.

«Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт», — предупредила специалист.

Что касается сушеного инжира, его следует есть не чаще пары раз в неделю из-за высокой калорийности. Также стоит помнить, что продукт является сладким, поэтому он может быть опасен для людей с сахарным диабетом, отметила она.

До этого британский хирург Каран Раджан заявил, что употребление инжира, а также кофе, киви и орехов помогает восстановить функцию кишечника и защитить от рака толстой кишки. Аналогичными свойствами обладают авокадо, семена льна и яблоки. Также он порекомендовал включать в рацион чернослив.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут продлить молодость кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами