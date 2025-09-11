Россиянам рассказали, какой инжир полезнее — свежий или сушеный

Свежий инжир полезнее сушеного, и его можно практически всем людям. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк. Единственная проблема, по ее словам, — грубые косточки, которые раздражают желудок.

«Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт», — предупредила специалист.

Что касается сушеного инжира, его следует есть не чаще пары раз в неделю из-за высокой калорийности. Также стоит помнить, что продукт является сладким, поэтому он может быть опасен для людей с сахарным диабетом, отметила она.

До этого британский хирург Каран Раджан заявил, что употребление инжира, а также кофе, киви и орехов помогает восстановить функцию кишечника и защитить от рака толстой кишки. Аналогичными свойствами обладают авокадо, семена льна и яблоки. Также он порекомендовал включать в рацион чернослив.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут продлить молодость кожи.