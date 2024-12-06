Врач назвала продукты, которые помогут продлить молодость кожи

Овощи, фрукты, нежирное мясо и рыба помогут поддерживать молодость кожи. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

«Максимально богаты антиоксидантами и витаминами свежие овощи и фрукты. Они не только насыщают организм витаминами и освобождают от свободных радикалов, но и улучшают пищеварение за счет содержания в них клетчатки. Кишечная микрофлора, микробиота, как известно, имеет прямое влияние на молодость и здоровье кожи», — сказала эксперт.

Помимо этого, для здоровья кожи необходим белок, который можно получить из мяса и рыбы, продолжила врач. Она советует выбирать телятину, говядину, кролика, индейку и курицу, а также лососевые, треску, палтуса и хека. Эти продукты лучше отварить и запечь, уточнила врач. По ее словам, для молодости кожи важно пить больше жидкости, включая воду, чай и кофе.

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что инжир обладает лечебными свойствами благодаря богатому химическому составу. Он содержит более 600 соединений, приносящих организму огромную пользу. По ее словам, этот продукт способствует сохранению молодости и уберегает от рака.

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