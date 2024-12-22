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Врач назвал продукты, защищающие от запоров и воспаления кишечника

Daily Mail: кофе, чернослив и киви снижают риск запоров и воспаления кишечника
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

По словам британского хирурга Карана Раджана, употребление кофе, киви, инжира, авокадо, орехов, семян льна и яблок помогает восстановить функцию кишечника и защитить от рака толстой кишки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Для защиты от заболеваний пищеварительного тракта врач советует обратить внимание на растительные продукты, богатые витаминами и полезными пищевыми волокнами. К таким продуктам относится киви, который помогает восстановить функцию кишечника и защищает от рака толстой кишки. Этот фрукт богат растворимой клетчаткой, благодаря чему действует как натуральное слабительное.

Аналогичными свойствами обладают инжир, авокадо, семена льна и яблоки. Также рекомендуется включать в рацион чернослив.

Регулярное употребление кофе также благоприятно влияет на здоровье кишечника. Исследования показывают, что кофе снижает риск ожирения и цирроза печени. В нем содержится в два раза больше растворимой клетчатки и полифенолов, которые действуют как пребиотики, поддерживая полезные кишечные бактерии.

Для предотвращения запоров полезны орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и фисташки — достаточно 20-30 граммов в день. Не менее важно включать в рацион йогурт с живыми активными культурами, который помогает справляться с симптомами синдрома раздраженного кишечника и улучшает перистальтику.

Ранее была раскрыта причина страданий пациентов с неизлечимым воспалением кишечника.

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