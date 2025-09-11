На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео с Собчак и Арестовичем, гуляющими по Лондону под одним зонтом

В Лондоне заметили гуляющих вместе Собчак и Арестовича
Журналистку Ксению Собчак заметили в Лондоне гуляющей под одним зонтом с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Очевидно, бывший советник Банковой дал интервью российской журналистке», — говорится в сообщении.

После начала СВО на Украине в 2022 году Арестович стал одним из главных спикеров Киева и неоднократно заявлял, что конфликт закончится «через две-три недели». В начале 2023-го он покинул пост советника офиса президента Украины и изменил свою риторику, перейдя к активной критике действующей власти страны и лично украинского лидера Владимира Зеленского. В ноябре того же года он заявил, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

В мае 2025 года Зеленский ввел санкции против Арестовича, лишив его всех государственных наград, заблокировав активы, запретив совершать торговые операции и выводить средства за границу.

В России Арестович внесен в список террористов и экстремистов, а также объявлен в розыск и заочно арестован.

Текущее место проживания Арестовича неизвестно.

Ранее Арестович рассказал, под каким лозунгом собирался пить кофе в Крыму.

