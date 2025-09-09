На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестович рассказал, под каким лозунгом собирался пить кофе в Крыму

Арестович заявил, что хотел пить кофе в Крыму с лозунгом «за свободную Украину»
arestovych/X

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире своего YouTube-канала рассказал, под каким лозунгом в начале конфликта хотел выпить кофе в Крыму.

По его словам, он никогда не был настроен «антироссийски» и «антирусски», и верил, что на Украине возможна свобода. Однако «когда свободу заменили «мовой», а также начали запрещать все российское, то ему быстро объяснили, что «он не такой», рассказал Арестович. После этого, указал политик, ему «пришлось сделать свой выбор».

«Поэтому я честно хотел попить кофе в Крыму за свободную Украину. А за «мовную» Украину я не хочу пить кофе даже в Киеве», — поделился Арестович.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

Ранее Борис Джонсон заявил, что судьба Украины не связана с ее территориями.

