В Саратове сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росиавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в воздушной гавани вводились для обеспечения безопасности полетов пассажиров. Ограничительные меры действовали в городе около 1,5 часа.

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что Росавиация и министерство транспорта РФ разработали правила взаимодействия во время действия ограничений в аэропортах.

По его словам, регламент предназначен при введении запрета на использование воздушного пространства. Документ определяет межведомственное взаимодействие, в том числе и по линии федеральных органов исполнительной власти.

10 сентября сообщалось, что аэропорт Самары приостановил работу. Спустя некоторое время обслуживание рейсов в воздушной гавани также было возобновлено. В Росавиации уточнили, что на запасной аэродром «ушли» пять самолетов.

Ранее аэропорт Геленджика приостановил работу.