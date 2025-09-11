На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин забил сожительницу сковородой

В Кузбассе мужчина забил сожительницу сковородой, женщина не выжила
РИА Новости

В Кузбассе 46-летний мужчина нанес 39-летней сожительнице тяжкие повреждения в ходе бытовой ссоры, после которых женщина не выжила. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Кемеровской области.

Как установили правоохранители, инцидент произошел в селе Поломошное Яшкинского округа . В ходе бытовой ссоры агрессор не смог справиться с эмоциями, взял сковороду и несколько раз ударил потерпевшую по голове. В ведомстве не уточнили, получила ли пострадавшая медицинскую помощь. Там отметили, что она не выжила.

Расследование уголовного дела продолжается.

До этого о похожем случае сообщали следственные органы Амурской области: там мужчина набросился со сковородой на сожительницу и ее любовника, которых застал вместе, когда вернулся домой раньше обычного.

Ранее в Рязани группа подростков сломала челюсть бывшему военному.

