Россиянин застал сожительницу с любовником и избил обоих сковородой

В Амурской области 34-летний мужчину избил сожительницу с ее любовником, женщина не выжила. Вскоре он предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 3 августа в поселке Магдагачи. Обвиняемый вернулся домой в ночи и застал свою сожительницу в постели с незнакомцем. Желая отомстить подруге за измену, он взял сковороду и жестоко избил и ее, и незнакомца. Обоих на скорой в тот же день госпитализировали в медицинское учреждение. Экспертиза установила, что агрессор нанес здоровью потерпевших тяжкий вред. Врачи боролись за жизнь женщины, получившей черепно-мозговую травму, но спасти ее не удалось.

Мужчина предъявлено обвинение, за вменяемое преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

