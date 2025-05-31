В Рязани группа подростков сломала челюсть инвалиду

«ТОПОР»: группа из 15 подростков избила ветерана боевых действий в Рязани

Группа из 15 рязанских подростков избила инвалида второй группы, ветерана боевых действий. Об этом сообщил закрытый Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани».

По данным канала, мужчина получил сотрясение мозга и сломал челюсть. Также пострадала женщина, которая попыталась отбить его от толпы. Обоим пострадавшим разбили колени.

Инцидент произошел 29 мая на улице Высоковольтной. Ветераном каких именно боевых действий был переживший нападение, не уточняется. Также неизвестно, что стало причиной конфликта.

Сейчас полиция устанавливает личности участников инцидента и устанавливает обстоятельства происшествия.

До этого в Калужской области злоумышленники избили участника СВО веревкой с гайкой.

Инцидент произошел 17 апреля в одной из квартир поселка Товарково, отметили в ведомстве. Следователи установили, что злоумышленники использовали веревку с гайкой и газовый баллончик. Военнослужащий проходил лечение после ранения. Одного из нападавших задержали и заключили под стражу.

Ранее ветеран боевых действий в Афганистане втайне от семьи отправился на СВО.