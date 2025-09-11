В РПЦ раскрыли простой способ проверить человека на алкогольную зависимость

Трезвость в Русской православной церкви (РПЦ) понимается шире, чем просто отказ от алкоголя. Об этом заявил протоиерей Михаил Потокин на пресс-конференции, приуроченной ко Дню трезвости, пишет РИА Новости.

«Трезвость — это не только отсутствие употребления алкоголя или крайне умеренное употребление его», — отметил он.

По словам представителя РПЦ под ведением трезвого образа жизни предполагается отказ от всего, что воздействует на нервную систему человека. Это в том числе психотропные вещества, наркотики, табак, игромания и прочее. То есть любая зависимость, которую человек имеет и не может с ней бороться.

Потокин подчеркнул, что для того, чтобы полноценно жить и по-настоящему радоваться жизни, человеку необходимо «находиться в трезвении». Значит видеть себя и мир таким, какой он есть. По мнению протоирея, День трезвости — это напоминание о том, к чему надо стремиться и чего избегать.

Представитель РПЦ также рассказал, как проверить человека на алкоголизм. По его словам, для этого достаточно отказаться от спиртных напитков на длительный срок. Если это происходит «без каких-то переживаний», то зависимости нет, отметил он.

День трезвости отмечается в России 11 сентября. Корни этого праздника уходят в 1913 год, когда православная церковь предложила отмечать его в память об Усекновении главы Иоанна Предтечи. Согласно преданию, пророка сгубило пьяное обещание царя Ирода, поэтому верующим в этот день необходимо соблюдать строгий пост.

В дореволюционной России 11 сентября закрывали винные лавки, а священники проводили крестные ходы. Сегодня в День трезвости волонтеры раздают листовки о вреде алкоголя, в храмах молятся у иконы «Неупиваемая чаша», а в городах устраивают забеги и флешмобы.

