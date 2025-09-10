На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московском метро женщина отказалась снимать никаб и попала в полицию

В Москве женщина отказалась снимать никаб перед полицейским
Global Look Press

Женщина в никабе попала в полицию после конфликта с сотрудником МВД в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в метро. По данным издания, представитель власти попросил женщину снять головной убор. Пассажирка отказалась, мотивируя это своими религиозными убеждениями.

Сотрудник МВД предупредил женщину, что, если она не снимет никаб, ей придется проследовать с полицейским в отделение, но она все равно продолжала настаивать на своем.

«В участке она снова отказалась снять никаб и провела там некоторое время», – сообщается в публикации.

Женщина полагает, что ее права нарушили, поэтому планирует обратиться в суд.

До этого в московском метро женщина в никабе напала на одного из пассажиров. Мужчина якобы оскорбил ее знакомую, с которой они шли вместе, после чего знакомая ударила пассажира один раз, вторая нанесла серию ударов. Драку остановили сотрудники метро.

Ранее в Казахстане объяснили запрет на ношение закрывающего лицо никаба.

