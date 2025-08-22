Россиянам объяснили правила запрета телефонов в школах

Запрет на использование мобильных телефонов в школах распространяется на учеников и учителей только во время уроков, а на переменах пользоваться устройствами разрешается. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он напомнил, что соответствующая норма закреплена федеральным законом, вступившим в силу 1 сентября 2024 года. При этом каждое учебное заведение самостоятельно определяет порядок исполнения требования: где-то телефоны собирают перед уроком, в других школах ученикам предлагают держать их в рюкзаках в отключенном виде. Машаров подчеркнул, что речи о конфискации гаджетов не идет.

Исключение составляют экстренные ситуации, связанные с угрозой жизни и здоровью. При этом устройства, находящиеся на балансе школы и предназначенные для учебного процесса, под запрет не попадают: для демонстрации материалов и проведения тестов педагоги будут использовать интерактивные доски, компьютеры и планшеты.

Собеседник агентства добавил, что порядок временной сдачи телефонов закреплен в локальных документах школ. По его словам, сама проблема носит скорее культурный и этический характер, а не регуляторный. Машаров также призвал родителей с уважением относиться к профессии учителя и понимать ограничения, напомнив, что привычка использовать телефон для развлечений часто формируется в семье и переносится в учебный процесс.

Ранее в московской школе ввели оплату «звездами» за ответы на вопросы родителей в Telegram.