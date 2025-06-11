Во Франции могут запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил запретить использование социальных сетей подростками до 15 лет. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2.

«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции», — сказал Макрон.

В конце апреля Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) предложила создать детский интернет.

До этого директор продукта МТС Membrana Kids Арсений Эпов рассказал, что полный запрет на использование интернета может быть действенным способом защиты детей от киберугроз только в случае с самыми младшими группами. По мнению специалиста, для подростков такой подход вызовет лишь отторжение и стремление обойти ограничения.

Ранее в российских школах призвали запретить использование телефонов.