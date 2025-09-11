В посольстве России заявили о стабилизации ситуации в Непале

Посольство РФ: вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит

Вопрос об эвакуационных рейсах для российских граждан из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране после массовых беспорядков постепенно стабилизируется. Об этом сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Катманду Александр Ивашев.

По его словам, дипмиссия изначально утверждала и придерживалась позиции, что эвакуационные рейсы возможны только в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в Непале. Дипломат отметил, что ситуация в стране остается напряженной, но есть основания полагать, что установился курс на дальнейшую стабилизацию.

«Революция поколения Z», как назвали ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране. 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала и ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее востоковед рассказал о политическом кризисе в Непале.