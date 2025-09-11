В Ленобласти младенец попал в больницу, съев смесь, ребенок не выжил

Mash: в Ленобласти врачи не спасли младенца, которого стало тошнить после смеси

В Ленобласти следователи разбираются в инциденте с младенцем, который попал в больницу после кормления. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в деревне Юкки, в частном доме. По данным Telegram-канала, мать покормила двоих трехмесячных близнецов специальной смесью.

Спустя некоторое время один из них стал плакать, второго начало тошнить. Родители бросились делать искусственное дыхание сыну и звонить медикам.

«Связаться с врачами удалось только через 15 минут – в этот момент папа уже самостоятельно гнал в больницу», – сообщается в публикации.

Медики спасти младенца не смогли. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что ребенок родился недоношенным и какое-то время провел в спецбоксе. Позже, как и остальные члены семьи, он перенес грипп.

До этого врач Ольга Горячева призвала ввести запрет на использование молочных смесей без показаний врача. Она также предложила информировать родителей о том, что грудное вскармливание является полезным.

Ранее взрослый сын с синдромом Дауна едва не откусил палец матери во время кормления.