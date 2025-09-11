На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти младенец попал в больницу, съев смесь, ребенок не выжил

Mash: в Ленобласти врачи не спасли младенца, которого стало тошнить после смеси
true
true
true
close
Shutterstock

В Ленобласти следователи разбираются в инциденте с младенцем, который попал в больницу после кормления. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в деревне Юкки, в частном доме. По данным Telegram-канала, мать покормила двоих трехмесячных близнецов специальной смесью.

Спустя некоторое время один из них стал плакать, второго начало тошнить. Родители бросились делать искусственное дыхание сыну и звонить медикам.

«Связаться с врачами удалось только через 15 минут – в этот момент папа уже самостоятельно гнал в больницу», – сообщается в публикации.

Медики спасти младенца не смогли. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что ребенок родился недоношенным и какое-то время провел в спецбоксе. Позже, как и остальные члены семьи, он перенес грипп.

До этого врач Ольга Горячева призвала ввести запрет на использование молочных смесей без показаний врача. Она также предложила информировать родителей о том, что грудное вскармливание является полезным.

Ранее взрослый сын с синдромом Дауна едва не откусил палец матери во время кормления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами