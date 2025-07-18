Взрослый сын с синдромом Дауна едва не откусил палец матери во время кормления

В Петербурге 27-летний сын с синдромом Дауна покалечил мать во время кормления

В Санкт-Петербурге 27-летний сын укусил мать за палец во время кормления. Об этом стало известно 78.ru.

За медицинской помощью обратилась жительница Приморского района. Женщина рассказала, что утром 17 июля кормила своего взрослого сына с синдромом Дауна. В какой-то момент он вцепился зубами в палец матери.

У пострадавшей диагностировали укушенную рану безымянного пальца правой руки с дефектом ногтевого ложа. Женщину осмотрели и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

До этого 91-летняя мать обвинила психически больного сына в изнасиловании. О произошедшем стало известно после того, как к женщине приехала ее дочь. Во время беседы родительница рассказала об инциденте, после чего гостья обратилась в полицию. После этого 67-летнего сына пострадавшей арестовали. Сын пострадавшей признался в содеянном. Однако судмедэксперт, осматривавший 91-летнюю женщину, не обнаружил следов изнасилования.

Ранее россиянин жестоко избавился от больной матери, не желая за ней ухаживать.