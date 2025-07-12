Врач призвала ввести запрет на использование молочных смесей для детей без показаний

В России следует ввести запрет на использование молочных смесей без показаний врача, поделилась с «Газетой.Ru» доцент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Горячева.

Ранее стало известно, что законопроект, запрещающий производителям детских смесей навязывать свою продукцию в роддомах, готовится в Госдуме.

«Надо понимать, что есть лечебные смеси, а есть смеси для кормления вместо грудного молока. Бывает так, что ребенок недоношенный, или с низкой массой тела или с заболеваниями, которые несовместимы с кормлением грудью. В этих случаях другого варианта, кроме как кормить смесью, у нас не будет. Соответственно, при выписке из роддома врач может предложить маме забрать с собой смесь в качестве подарка. Это нормально», — рассказала врач.

По ее словам, чаще всего при рождении ребенка родителям рассказывают о приоритете грудного вскармливания.

«Если это абсолютно здоровый ребенок со здоровой матерью, которая категорически не хочет кормить ребенка грудью из личных убеждений, от того, что мы не дадим ему смесь, мать никогда не изменит своего решения и пойдет купит все сама. Поэтому скорее надо ввести запрет на ненужное использование смесей. Также важно начать информировать родителей, что грудное вскармливание является полезным, если нет противопоказаний», – дополнила доктор.

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