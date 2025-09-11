На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянке грозит тюрьма из-за подаренного сестрой браслета Cartier

Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом Cartier за 5 млн рублей
true
true
true
close
ФТС России

Браслет Cartier стоимостью 5 млн рублей обнаружили на таможне в Сочи у россиянки, приехавшей из Дубая. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в своем Telegram-канале.

Девушку остановили в «зеленом» коридоре во время выборочного контроля. В ее дамской сумке с помощью рентгенустановки инспекторы обнаружили фирменную коробку с украшением в виде гвоздя.

Как пояснила россиянка, браслет ей подарила сестра, проживающая за границей, а о правилах провоза багажа она не знала.

Экспертиза установила, что браслет изготовлен из сплава золота 750 пробы. Товар конфискован, а девушке может грозить штраф до 1 млн рублей или пять лет тюрьмы, отмечается в сообщении ФРС.

В июне 2025 года сочинские таможенники также пресекли попытку ввоза из Дубая дорогих украшений на сумму около 32 млн рублей. Тогда 34-летняя россиянка пыталась провести незадекларированные товары Cartier, BVLGARI, HERMES. В куртке, оставленной в тележке с багажом, таможенники нашли пакет с серьгами, цепочками, браслетами и колье.

Ранее россиянин получил из Таиланда почтой бриллианты на 8 млн и попал под статью УК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами