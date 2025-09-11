Россиянке грозит тюрьма из-за подаренного сестрой браслета Cartier

Браслет Cartier стоимостью 5 млн рублей обнаружили на таможне в Сочи у россиянки, приехавшей из Дубая. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в своем Telegram-канале.

Девушку остановили в «зеленом» коридоре во время выборочного контроля. В ее дамской сумке с помощью рентгенустановки инспекторы обнаружили фирменную коробку с украшением в виде гвоздя.

Как пояснила россиянка, браслет ей подарила сестра, проживающая за границей, а о правилах провоза багажа она не знала.

Экспертиза установила, что браслет изготовлен из сплава золота 750 пробы. Товар конфискован, а девушке может грозить штраф до 1 млн рублей или пять лет тюрьмы, отмечается в сообщении ФРС.

В июне 2025 года сочинские таможенники также пресекли попытку ввоза из Дубая дорогих украшений на сумму около 32 млн рублей. Тогда 34-летняя россиянка пыталась провести незадекларированные товары Cartier, BVLGARI, HERMES. В куртке, оставленной в тележке с багажом, таможенники нашли пакет с серьгами, цепочками, браслетами и колье.

Ранее россиянин получил из Таиланда почтой бриллианты на 8 млн и попал под статью УК.