Россиянин получил из Таиланда почтой бриллианты на 8 млн и попал под статью УК

Кирилл Брага/РИА Новости

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Подмосковья за контрабанду драгоценных камней из Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что россиянин через посредников приобрел за границей бриллианты и с соблюдением конспирации переправил их почтой на родину.

«В марте 2025 года три таких почтовых отправления, в которых находилось 15 бриллиантов общей рыночной стоимостью более 8 млн рублей, пересекли таможенную границу Евразийского экономического союза и направлены к месту вручения – отделение почтовой связи», — рассказали в ведомстве.

После получения отправлений мужчину задержали сотрудники Федеральной таможенной службы России. Его будут судить по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов (бриллиантов) в крупном размере» УК РФ. Наказание за вменяемое ему преступление предполагает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин вез из Дубая подарок супруге, спрятав его, и попался на таможне.

