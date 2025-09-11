На Бали ливни привели к неожиданному наводнению и оползням, есть пострадавшие

В Индонезии из-за внезапного наводнения без вести пропали 10 человек

В результате неожиданного наводнения в двух провинциях Индонезии пропали без вести 10 человек, еще 15 получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает The Associated Press.

Как уточняется, наводнение и оползни начались на Бали и в провинции Восточная Нуса-Тенггара после ливней 8 сентября. Из-за дождей реки вышли из берегов и затопили девять районов на Бали.

На видео из пострадавших провинций автомобили плавают в мутной воде, в то время как солдаты и спасатели на резиновых лодках помогают детям и пожилым людям на крышах затопленных домов и зданий. Власти отключили электричество и воду, из-за чего отели, больницы и генераторы перешли на генераторы.

По данным экстренных служб, оползни разрушили 15 магазинов и домов и повредили несколько дорог и мостов. Более 800 человек оказались во временных убежищах из-за подъема уровня воды до 2,5 м. Спасателям сложно работать из-за погоды и особенностей местности.

Прошлой весной во французской коммуне Перигё в регионе Новая Аквитания на юго-западе страны тоже произошли наводнения. Повышение уровня воды в реке Иль в регионе Перигё составило 3,43 м, это самый высокий показатель с 1993 года.

Ранее археологи нашли город, разрушенный потопом 20 тысяч лет назад.