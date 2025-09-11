На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Бали ливни привели к неожиданному наводнению и оползням, есть пострадавшие

В Индонезии из-за внезапного наводнения без вести пропали 10 человек
true
true
true
close
Dicky Bisinglasi/Reuters

В результате неожиданного наводнения в двух провинциях Индонезии пропали без вести 10 человек, еще 15 получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает The Associated Press.

Как уточняется, наводнение и оползни начались на Бали и в провинции Восточная Нуса-Тенггара после ливней 8 сентября. Из-за дождей реки вышли из берегов и затопили девять районов на Бали.

На видео из пострадавших провинций автомобили плавают в мутной воде, в то время как солдаты и спасатели на резиновых лодках помогают детям и пожилым людям на крышах затопленных домов и зданий. Власти отключили электричество и воду, из-за чего отели, больницы и генераторы перешли на генераторы.

По данным экстренных служб, оползни разрушили 15 магазинов и домов и повредили несколько дорог и мостов. Более 800 человек оказались во временных убежищах из-за подъема уровня воды до 2,5 м. Спасателям сложно работать из-за погоды и особенностей местности.

Прошлой весной во французской коммуне Перигё в регионе Новая Аквитания на юго-западе страны тоже произошли наводнения. Повышение уровня воды в реке Иль в регионе Перигё составило 3,43 м, это самый высокий показатель с 1993 года.

Ранее археологи нашли город, разрушенный потопом 20 тысяч лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами