Россиянам объяснили, что нужно делать при сокращении с работы

В России количество компаний, планирующих сокращение сотрудников, выросло почти в два раза. Работники, которые попадают в эту категорию, имеют определённые права, поэтому им важно действовать по чёткому алгоритму, рассказал 360.ru эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

О предстоящем сокращении работодатель обязан уведомить сотрудников минимум за два месяца в письменной форме. Обычно в эту категорию в первую очередь попадают люди, не имеющие детей, обладающие меньшим стажем и квалификацией, пояснил эксперт.

«По закону под сокращение не могут попасть беременные женщины, сотрудники с детьми до трёх лет, лица, вступившие в профсоюз, инвалиды и сотрудники, на которых распространяются льготы», — добавил он.

Сокращённым работникам компания должна выплатить пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Причём средний заработок должен сохраняться до трудоустройства на новую работу, но не более чем в течение двух месяцев. Также могут назначаться дополнительные денежные компенсации, если они предусмотрены в трудовом договоре, отметил Мурадян.

Среди основных признаков нарушения прав попавших под сокращение работников он назвал отсутствие письменного уведомления за два месяца, сокращение без учёта льготных категорий, соблюдения очередности, а также отказ руководства выплатить положенные законом компенсации. Если подобные нарушения допускаются, то нужно обратиться в Госинспекцию труда, профсоюз или в суд, заключил эксперт.

Напомним, в докладе Центробанка сообщается, что в России 11,5% работодателей из 11,6 тысячи опрошенных намерены оптимизировать штат, что почти вдвое больше по сравнению с 6,9% в январе. При этом доля компаний, ожидающих увеличение зарплат в 2025 году, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка роста зарплат упала с 8,4 до 5,3%.

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