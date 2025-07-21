ИТ-специалист раскрыл секрет, кого массово заменит ИИ в ближайшие два года

В начале июля компания Microsoft сократила более 9 тысяч сотрудников из-за массового внедрения искусственного интеллекта. Это практически 4% от общего числа специалистов корпорации. Увольнения в Microsoft — звонок, что ИИ уже на пути к замещению ряда сотрудников, рассказал «Газете.Ru» специалист по облачным технологиям Данил Темников.

«В первую очередь под угрозой линейные сотрудники без высшего образования, которые выполняют рутинные задачи. Если специалист работает по заранее прописанному «скрипту», т.е. шаблону, то нейросеть легко обучится выполнять его задачи», — объяснил он.

ИИ легко заменяет первый уровень поддержки пользователей, холодные звонки, функции переводчиков — то есть функции, где не требуется глубокое мышление и эмоциональный интеллект.

«На примере крупнейших финтех-компаний, а также государственных сервисов, мы видим, что ИИ уже практически полностью заменяет службу поддержки и выполняет функции консультанта по любым вопросам. Хороший пример — Giga Legal, чат с возможностью круглосуточной консультации по юридическим вопросам», — рассказал он.

В ближайшее время, при сохранении текущих инвестиций в разработку ИИ, можно ожидать сокращения специалистов горячей линии, клиентского сервиса, отдела продаж. Также сильно упадет спрос на репетиторов, графических дизайнеров и копирайтеров начального уровня.

Что касается ИТ-специалистов, джуниор-программисты также под угрозой — нейросети начинают выполнять функции тестирования и отработки данных. Это значит, что через 2-3 года спрос перейдет в сторону мидл- и сеньор специалистов.

«Однако важно понимать, что над самым совершенным ИИ-агентом требуется супервайзер или оператор, который модерирует работу, корректирует работу и обучает интеллект. В основе каждой нейросети, как правило, лежит определенная модель искусственного интеллекта, разработанная с учетом специфики тех или иных задач — например, обработка изображений, генерация текста, анализ данных или другие направления», — отметил эксперт.

Модели имеют разные архитектуры, уровни точности, скорости работы и требования к ресурсам, что делает их более или менее подходящими в зависимости от конкретного применения. И каждую модель нужно постоянно развивать, обучать и контролировать, для этого потребуется еще больше специалистов.

«Поэтому также на рынке растет спрос на профессионалов в упомянутых отраслях, но уже с умением взаимодействовать с нейросетями. Такие специалисты смогут выполнять задачи быстрее, при этом совмещая свои знания и возможности ИИ», — рассказал он.

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