В Новосибирске арестовали двоих диверсантов

В Новосибирске суд арестовал двоих мужчин, совершивших поджог релейного шкафа
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд в Новосибирске арестовал двоих мужчин, которые подозреваются в совершении диверсии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как стало известно, 6-7 сентября Денис Гоголев и Александр Овчинников, действуя по предварительному сговору с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, подожгли расположенный на территории Ленинского района Новосибирска релейный шкаф.

Спустя два дня Гоголев и Овчинников были задержаны.

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных и отправил их до 8 ноября в следственный изолятор.

9 сентября стало известно, что суд в Архангельской области арестовал двух подростков, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге.

Ранее в Красноярске арестовали школьницу за попытку поджечь релейный шкаф на железной дороге.

