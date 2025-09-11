На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали об «оцифровке данных» мошенниками

tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники стали просить своих жертв пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Мошенники утверждают жертве, что благодаря такой функции «неактуальный кадровый состав больше не будет отображаться в реестрах, а также не будут возникать проблемы со стажем», отметил парламентарий.

Злоумышленники просят зайти в «официальный» бот «Госуслуг», где выдают «ключ оцифровки», а после — переслать его инициатору «проверки».

Немкин добавил, что для убедительности преступники ссылаются на некое распоряжение минцифры и заявляют, что процедура обязательна даже для тех, кто уже уволился. С помощью полученных данных мошенники взламывают аккаунты и получают доступ к конфиденциальной информации граждан.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов.

Ранее россиян предупредили о волне атак мошенников перед заседанием ЦБ.

