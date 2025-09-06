Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ботом «Госуслуг»

Мошенники начали обманывать россиян, используя для этого поддельные чаты с руководителями компаний и якобы официальный бот «Госуслуг». Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, злоумышленники пишут людям под видом руководителей компаний, в которых они работают. Они убеждают сотрудников, что в фирме происходит перенос архива работников на электронные носители. При этом из системы удаляют данные тех, кто уволился. Людей просят воспользоваться якобы официальным ботом «Госуслуг» в мессенджере Telegram, чтобы «подтвердить данные».

Если человек соглашается, его просят перейти по ссылке и нажать start. После этого жертва вводит свой номер телефона, и ей приходит СМС с шестизначным кодом, который аферисты просят переслать им. Мошенники утверждают, что без этого кода не получится завершить оцифровку данных.

Обманутые люди отправляют код злоумышленникам, и благодаря этому те получают полный доступ к их личным кабинетам на портале «Госуслуги».

5 сентября журналисты РИА Новости сообщили, что депутаты Государственной думы РФ от фракции ЛДПР предложили провести во всех школах страны уроки по профилактике мошенничества. Парламентарии направили соответствующие обращения руководителям территориальных органов внутренних дел и региональных министерств образования.

