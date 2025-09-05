На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер отдал мошенникам 32 млн рублей

Пенсионер из Пензы передал аферистам 32 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Пенсионер из Пензы отдал аферистам все сбережения — десятки миллионов и сотни золотых монет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как установили правоохранители, с гражданином 1954 года рождения связался неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства и заявил, что аферисты пытаются похитить его накопления и передать экстремистской организации.

Чтобы «спасти» сбережения пенсионера убедили перевести их на «безопасный счет».

«Получив инструкции, мужчина отправился в банк города Москвы, где из своей банковской ячейки забрал имеющиеся у него сбережения общей суммой 32 миллиона рублей, а также 800 золотых монет», — рассказали в полиции.

Следуя инструкции аферистов, пожилой мужчина передал накопления двум незнакомым девушкам, после чего вернулся в родной город.

Обман вскрылся не сразу, а после того, как супруга потерпевшего, услышав его разговор по видеосвязи с неизвестными, заинтересовалась случившимся. Женщина проверила телефон мужа и поняла, что он стал жертвой злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее психолог перечислил фразы мошенников, запускающие режим паники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами