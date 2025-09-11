В Минздраве рассказали о количестве россиян с ожирением у людей старше 70 лет

Порядка 70% россиян старше 70 лет имеют лишний вес или ожирение. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России, научный руководитель Института детской эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова», академик РАН Валентина Петеркова.

По ее словам, в последние годы набирает обороты именно патологическое ожирение, которое сопровождается серьезными эндокринными и психоэмоциональными нарушениями, а также снижает качество жизни и трудоспособность человека.

В июле глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в российских школах в 1,6 раза выросла заболеваемость детьми ожирением. По словам министра, рост заболеваемости связан с неправильным питанием, отсутствием интереса к физкультуре и спорту, как следствие, малоподвижным образом жизни.

Мурашко отметил, что по статистическим данным, сегодня ожирение наблюдается у 480 тысяч школьников.

Ранее в Минздраве оценили идею пометить вредные продукты стоп-знаками.