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Глава Минздрава заявил, что почти полмиллиона школьников страдают ожирением

Глава Минздрава Мурашко: в России выросло число школьников с ожирением
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Shutterstock

В российских школах в 1,6 раза выросла заболеваемость детьми ожирением. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы 11 июля, сообщает «Парламентская газета».

По словам министра, рост заболеваемости связан с неправильным питанием, отсутствием интереса к физкультуре и спорту, как следствие, малоподвижным образом жизни.

«По статистическим данным, сегодня это 480 тысяч школьников», — уточнил Мурашко.

Также, среди распространенных у детей заболеваний, глава ведомства, назвал сколиоз, болезни глаза и придаточного аппарата. Мурашко отметил, что есть тенденция к повышению распространенности болезней желудочно-кишечного тракта.

Министр отметил, что озвученные данные удалось получить благодаря внедренной в 2024 году форму статистического учета школьно-обусловленных заболеваний.

Ранее в Минздраве оценили идею пометить вредные продукты стоп-знаками.

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