Во Владивостоке произошла массовая драка

Массовая драка произошла после лезгинки около кафе «Дворик» во Владивостоке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, в драке участвовали десятки мужчин, в том числе иностранцы. Оппоненты использовали не только кулаки, но и камни. Жители ближайших домов услышали крики и шум и вызвали полицию.

На место происшествия прибыли пять полицейских автомобилей и две кареты скорой помощи. Правоохранители задержали участников потасовки и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

26 августа в Ленинградской области произошла массовая драка мигрантов около строящегося детского сада. Всего в произошедшем участвовали более 12 человек. Некоторые из них пытались скрыться на машине, пока другие пытались разбить стекла транспортного средства. В момент появления полицейских мигранты разбежались.

В начале августа самарцы подрались с тольяттинцами «стенка на стенку» на музыкальном фестивале. Ведущий попытался усмирить дерущихся со сцены, однако страсти лишь накалялись.

Ранее девушки на пляже в Одессе устроили массовую потасовку.