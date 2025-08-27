Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в школе в Миннеаполисе

Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в католической школе в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия в Миннеаполисе, <…> я приказываю, чтобы флаг США был приспущен над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями <…> до заката солнца 31 августа 2025 года», — говорится в заявлении.

О стрельбе в католической школе сообщил губернатор штата Миннесота Тим Уолц. В результате происшествия погибли двое детей, еще 14 ранены. Состояние двоих пострадавших детей оценивается как критическое.

Нападение устроил 23-летний Робин Уэстмэн, считающий себя трансгендером («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Стрелявший сменил свое имя с Роберт на Робин в 2020 году. Известно также, что мать злоумышленника ранее работала в католической школе, на которую Робин и совершил нападение. После нападения на школу Уэстмэн покончил с собой.

Ранее в одной из школ Техаса произошла стрельба.