Оставленную у мусоропровода в Ленобласти новорожденную перевели из реанимации

В Ленинградской области новорожденную девочку, которую оставили в подъезде у мусоропровода, перевели из реанимации. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению региона сообщает ТАСС.

Младенца перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных. Состояние девочки средне тяжелое, но стабильное.

Инцидент произошел 4 сентября в городе Всеволожске. Жители одного из домов на Ленинградской улице заметили возле мусопропровода картонную коробку, в которой оказалась новорожденная девочка. Очевидцы вызвали медиков и до их приезда забрали пострадавшую к себе. На кадрах с места заметно, что вся картонная коробка в крови. Как полагают врачи, ребенок появился на свет на 35-й неделе беременности.

Ранее в Ленобласти женщину, бросившую младенца около мусоропровода, арестовали.