На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер посол РФ в отставке Сергей Яковлев

Отставной посол России Сергей Яковлев умер на 78-м году жизни
true
true
true
close
МИД РФ

Чрезвычайный полномочный посол России в отставке Сергей Яковлев умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Светлая память о Сергее Яковлевиче Яковлеве навсегда останется в сердцах его коллег и подчиненных. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Яковлев проработал дипломатом более 40 лет, занимая посты в дипмиссиях в Судане, Египте, Сирии, ОАЭ и Израиле. Кроме того, он некоторое время курировал досье по Ближнему Востоку в российском посольстве в Вашингтоне.

Является лауреатом ордена Дружбы и заслуженным работником дипломатической службы РФ, а также имеет ряд других государственных наград.

В августе сообщалось о смерти чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Адамишина. В разные годы он представлял страну на посту посла СССР и РФ в Италии (1990–1992) и Великобритании (1994–1997), а в 1997–1998 годах возглавлял министерство РФ по делам СНГ.

Ранее ушел из жизни посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами