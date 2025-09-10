Умер посол РФ в отставке Сергей Яковлев

Чрезвычайный полномочный посол России в отставке Сергей Яковлев умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Светлая память о Сергее Яковлевиче Яковлеве навсегда останется в сердцах его коллег и подчиненных. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Яковлев проработал дипломатом более 40 лет, занимая посты в дипмиссиях в Судане, Египте, Сирии, ОАЭ и Израиле. Кроме того, он некоторое время курировал досье по Ближнему Востоку в российском посольстве в Вашингтоне.

Является лауреатом ордена Дружбы и заслуженным работником дипломатической службы РФ, а также имеет ряд других государственных наград.

В августе сообщалось о смерти чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Адамишина. В разные годы он представлял страну на посту посла СССР и РФ в Италии (1990–1992) и Великобритании (1994–1997), а в 1997–1998 годах возглавлял министерство РФ по делам СНГ.

Ранее ушел из жизни посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.