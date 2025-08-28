На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушел из жизни посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев

МИД: посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев умер на 71-м году жизни
Telegram-канал МИД Южной Осетии

Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев ушел из жизни. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Южной Осетии.

«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Боциева Олега Ильича», — говорится в сообщении.

В МИД Южной Осетии выразили соболезнования близким посла. Там также подчеркнули, что в самые тяжелые периоды в истории Абхазии Боциев вместе с местными жителями отстаивал свободу и независимость республики.

Олег Боциев родился 26 марта 1954 года в городе Ткварчал (Абхазская АССР). Образование он в Харьковском государственном университете. С 2007 по 2013 год занимал должность Советника-посланника Южной Осетии в Республике Абхазия, после чего стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Южная Осетия в Республике Абхазия.

Дипломат также является обладателем Ордена Почета за вклад во внешнюю политику и развитие двусторонних отношений между Южной Осетией и Абхазией.

Ранее умер экс-посол и замглавы МИД СССР и РФ Анатолий Адамишин.

