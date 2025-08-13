Умер экс-посол и замглавы МИД СССР и РФ Анатолий Адамишин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости сообщила о смерти чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Адамишина.

Захарова отметила, что дипломат проработал в системе внешнеполитического ведомства страны 40 лет. По словам представителя МИД, в ближайшее время будет опубликован официальный некролог.

Детство Анатолия Адамишина прошло в коммунальной квартире в Орликовом переулке в Москве. В 1957 году он с отличием закончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Адамишин начал свою дипломатическую карьеру в 1982 году, получив звание чрезвычайного и полномочного посла. С 1986 по 1990 год занимал должность заместителя министра иностранных дел СССР, а в 1993–1994 годах был первым заместителем главы МИД России.

В разные годы он представлял страну на посту посла СССР и РФ в Италии (1990–1992) и Великобритании (1994–1997), а в 1997–1998 годах возглавлял министерство РФ по делам СНГ. У дипломата множество научных и публицистических печатных трудов по широкому кругу международных проблем, а также мемуарные зарисовки.

