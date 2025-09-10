Российские социологи попросили Путина «спасти» телефонные опросы

Российские специалисты по социологии подготовили коллективную петицию на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой пересмотреть поправки в закон «О связи», из-за которых могут в разы вырасти траты на телефонные опросы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта услуга [маркировка звонков] будет предоставляться на платной основе для нас, что фактически приведет к завершению направления «Телефонные исследования»… Расходы на связь <...> увеличатся примерно в 10-20 раз», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, по словам социологов, из-за новых правил в России могут закрыться десятки кол-центров, из-за чего бизнес и политики фактически лишатся одного из ключевых методов сбора общественного мнения.

С 1 сентября 2025 года операторы связи обязаны предоставлять данные об источнике исходящих звонков, если они инициированы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Эти данные будут отображаться на экранах мобильных телефонов принимающих абонентов.

«Коммерсантъ» сообщал, что требование к операторам связи по ограничению спама привело к массовой блокировке всех звонков от коммерческих организаций.

Ранее россиянам рассказали, как их номера телефонов попадают в спам-базы.