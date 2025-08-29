На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Операторы с 1 сентября будут передавать данные о звонящих юрлицах

Операторы начнут передавать данные о звонящих юрлицах для маркировки звонков
С 1 сентября 2025 года операторы связи будут обязаны предоставлять данные об источнике исходящих звонков, если звонок инициирован юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Эти данные будут отображаться на экранах мобильных телефонов принимающих абонентов, сообщает ТАСС.

О подписании соответствующего документа, определяющего порядок передачи и состав информации, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«С 1 сентября этого года все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов», — пояснили в ведомстве, добавив, что соответствующее постановление правительства уже подписано.

До этого в Госдуме предложили обязать операторов бесплатно подключать услуги фильтрации и блокировки мошеннических телефонных.

Ранее сообщалось, что операторы связи начнут передавать данные о геолокации для поиска пропавших.

