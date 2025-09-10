На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина в военной форме напал с ножом на французский лицей

Nice Matin: два человека пострадали при нападении мужчины с ножом во Франции
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Мужчина, одетый в военную форму, напал на учащихся и сотрудников лицея в городе Антибе на юге Франции. Об этом сообщает издание Nice Matin.

«Нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом и опасном для жизни состоянии. Пострадавшими, предположительно, оказались учитель и ученик», — говорится в сообщении.

Согласно информации журналистов, силовикам удалось задержать преступника благодаря директору учебного заведения, который вступил с нападавшим в диалог. Предполагается, что мужчина раньше учился в этом лицее.

До этого сообщалось о происшествии в Узбекистане, где женщина, которая сбросила дочь к медведю в вольер три года назад, снова совершила преступление в отношении своего ребенка.

В начале августа 2025 года ее поставили на учет в местном диспансере и отпустили домой. Там два дня назад она напала на свою дочь с ножом и нанесла серьезные травмы, спасти пострадавшую не удалось.

Ранее сообщалось об инциденте в США, где мужчина напал с ножом на офицера в полицейском участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами