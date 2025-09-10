Мужчина в военной форме напал с ножом на французский лицей

Nice Matin: два человека пострадали при нападении мужчины с ножом во Франции

Мужчина, одетый в военную форму, напал на учащихся и сотрудников лицея в городе Антибе на юге Франции. Об этом сообщает издание Nice Matin.

«Нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом и опасном для жизни состоянии. Пострадавшими, предположительно, оказались учитель и ученик», — говорится в сообщении.

Согласно информации журналистов, силовикам удалось задержать преступника благодаря директору учебного заведения, который вступил с нападавшим в диалог. Предполагается, что мужчина раньше учился в этом лицее.

До этого сообщалось о происшествии в Узбекистане, где женщина, которая сбросила дочь к медведю в вольер три года назад, снова совершила преступление в отношении своего ребенка.

В начале августа 2025 года ее поставили на учет в местном диспансере и отпустили домой. Там два дня назад она напала на свою дочь с ножом и нанесла серьезные травмы, спасти пострадавшую не удалось.

Ранее сообщалось об инциденте в США, где мужчина напал с ножом на офицера в полицейском участке.