В РПЦ рассказали о том, что делать крестным, чтобы не лишиться своей роли

Протоиерей РПЦ Ефанов: атеистов могут лишить роли крестных
РИА Новости

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ефанов заявил, что крестные родители, являющиеся атеистами, могут лишиться своей роли. Об этом священнослужитель сообщил порталу foma.ru.

«Как поступает государство по отношению к неисправимым родителям: после попыток вразумления их лишают родительских прав. Так и с крестными родителями, если они не обратятся в православие, то придется забыть о том, что они были восприемниками при крещении», – подчеркнул Ефанов.

Ефанов уточнил, что в случае, если ребенка крестит священник, оказавшийся неверующим, таинство все равно не станет фиктивным. Так как крещение совершает не человек, а Бог. То же касается крестных: если их лишат этой роли, ребенок не будет считаться некрещенным.

Ранее о церковной десятине рассказал протоиерей РПЦ Сергей Кульпинов. Он уточнил, что именно Бог, а не священники, определил налог в десятую часть от дохода на содержание храмов. Он уточнил, что без поддержки в виде церковного налога церкви будет сложно сохранить духовное наследие в надлежащем виде. Так как государство финансово РПЦ не помогает.

Ранее в РПЦ разрешили мужчинам носить юбки.

